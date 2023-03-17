Брянск, 17 марта, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Взрывное устройство, предположительно сброшенное с беспилотника, обнаружено на территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает 17 марта источник ИА REGNUM.

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Сообщение об обнаружении самодельного взрывного устройства поступило в полицию. По предварительным данным, в 14:40 бомба была сброшена с беспилотного летательного аппарата на огороженную часть территории возле трансформаторной подстанции.

Нефтеперекачивающая станция «Дружба» расположена в посёлке Дружба Новозыбковского района Брянской области в 60 км от границы с Украиной.

Инженерно-технические специалисты Росгвардии установили, что СВУ состоит из металлического корпуса, порошковых элементов в виде шариков размером до 5 мм и взрывного устройства.

Предмет обезврежен, назначена взрывотехническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 марта, на территории станции «Дружба» также обнаружили взрывное устройство.