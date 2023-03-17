Бишкек, 17 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Бишкеке проходит митинг в поддержку активистов, политиков и журналистов, задержанных в октябре прошлого года за высказывания против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану. Об этом сообщает издание АКИPress.

Ken Flottman Бишкек

В акции протеста, которая проходит в сквере имени Горького, принимают участие около 150 человек.

Напомним, в октябре прошлого года в Киргизии задержали активистов, протестующих против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, которое находится на границе Ошской и Джалал-Абадской областей Киргизии и Андижанской области Узбекистана.

Издание уточняет, что 23 человека находятся под стражей в СИЗО, ещё четверо — под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Парижа, на площади Согласия, 16 марта задержали 73 участника митинга против повышения пенсионного возраста. Отмечается, что число задержанных французов может увеличиться — полиция ещё не закончила преследование участников.