Москва, 17 марта, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Вбросом являются заявления США о якобы несостоятельности приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 17 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что Россия по-прежнему обязана выполнять условия ДСНВ, несмотря на заявления о приостановке исполнения требований этого документа.

«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании», — говорится в ответе Рябкова на вопрос СМИ, опубликованном МИД РФ.

По словам Рябкова, целью этой кампании является принуждение России к восстановлению ДСНВ и сохранению для Вашингтона возможности по беспрепятственному «просвечиванию» российского стратегического арсенала.

Он отметил, что если США хотят возобновить ДСНВ и взаимодействовать с Москвой по контролю над вооружениями, то сначала они должны «отказаться от пустых фантазий» на тему нанесения России «стратегического поражения» и учитывать российские интересы в области безопасности.

Дипломат отметил, что Россия уже представляла юридические обоснования приостановки ДСНВ, которые полностью соответствуют Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Такое решение было вызвано существенным нарушением договора со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.