Херсон, , 11:40 — REGNUM Артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили гаубицу «Акация» ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, в ночь на 17 марта около села Ингулец была уничтожена гаубица «Акация» с боекомплектом.

Уточняется, что также были ликвидированы пятеро военных ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, диверсионная группа ВСУ пыталась переправиться через Каховское водохранилище и была уничтожена. Линия боевого соприкосновения на левобережье Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими войсками.