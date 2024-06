Вашингтон, 17 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В США банк First Republic Bank, акции которого 16 марта обрушились на 36%, получил $30 млрд в виде незастрахованных депозитов от 11 крупных американских банков, следует из пресс-релиза кредитного учреждения.

ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что средства были переданы банками Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist и U. S. Bank.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интернет-издание Axios заявило, что США грозит кризис банковской системы, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank.

Акции американских банков 13 марта стали терять позиции на торгах: более чем на 44% подешевели ценные бумаги Western Alliance, почти на 59% — First Republic Bank.