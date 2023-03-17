РИА Новости: покинувший Госдуму Максим Гулин уйдёт в «Движение первых»

Москва, , 12:01 — REGNUM Экономист Максим Гулин, досрочно сложивший полномочия депутата Госдумы («Новые люди»), уйдёт в движение детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщил 17 марта РИА Новости источник, близкий к фракции.

Экономист Максим Гулин © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Полномочия Гулина в Госдуме прекращены 16 марта. Ранее он сообщил, что досрочно сдаёт мандат в связи с переходом на новое место работы «на земле», в исполнительной власти.

«Гулин уходит в «Движение первых», по должности пока не могу сказать», — заявил собеседник агентства.

Он предположил, что Гулин займётся реализацией проектов в сфере образования, в частности, наработок, которые он ранее вёл по линии комитета по просвещению, где был первым заместителем председателя.

Окончательное решение по кандидату, которому передадут мандат, не принято. В партии ранее сообщили, что он перейдёт кандидату из региональной группы Гулина.

Как сообщало ИА REGNUM, во фракции «Новые люди» ранее заявили, что Гулин сможет реализовать наработанные в Госдуме инициативы в исполнительной власти.