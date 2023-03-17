Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры. Об этом 17 марта сообщает издание «Фонтанка».

По информации издания, 14-летняя семиклассница почувствовала себя плохо на уроке физкультуры во время разминочного бега. Уточняется, что ей оказали первую помощь школьный медицинский работник и педагог, была вызвана бригада скорой помощи, но ребёнка спасти не удалось.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

По информации журналистов, медицинского отвода от уроков физкультуры у школьницы не было, хотя у неё были проблемы с сердцем.