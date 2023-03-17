Санкт-Петербург, 17 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти школьницы на уроке физкультуры. Об этом 17 марта сообщает издание «Фонтанка».

По информации издания, 14-летняя семиклассница почувствовала себя плохо на уроке физкультуры во время разминочного бега. Уточняется, что ей оказали первую помощь школьный медицинский работник и педагог, была вызвана бригада скорой помощи, но ребёнка спасти не удалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

По информации журналистов, медицинского отвода от уроков физкультуры у школьницы не было, хотя у неё были проблемы с сердцем.