Джанкой, Крым, , 11:20 — REGNUM Три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) нашёл житель Крыма во время прогулки по лесу. Об этом 17 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл рядом с заброшенным заводом под Джанкоем. Обнаруживший снаряды 46-летний мужчина решил разобрать их и вытащить детали из цветных металлов.

Он принёс боеприпасы к себе домой и начал разбирать на своём участке. Во время работ один из снарядов случайно пришёл в действие. Он пробил несколько ворот и крышу, после чего влетел в сарай соседа, который находился примерно в 70 метрах. По случайности снаряд не сдетонировал, никто не пострадал.

Сапёры, которые прибыли на место, установили, что это были ракеты к РСЗО «Град». Пока они обезвреживали снаряды, местных жителей эвакуировали. В отношении нашедшего боеприпасы мужчины правоохранители начали проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у посёлка Михайловка в Запорожской области под металлическим мусором был найден тайник с танковыми и артиллерийскими снарядами.