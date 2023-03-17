Москва, 17 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «Аэрофлота» со столетием создания холдинга. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM «Аэрофлот»

Глава государства подчеркнул, что сегодня группа компаний «Аэрофлот» является крупнейшим в России авиационным холдингом и лидером в сфере пассажирских авиаперевозок.

«Здесь трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что коллектив компании достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, обеспечивает надежную связь между регионами России и выполняет полёты в ряд зарубежных государств, поддерживая высокие стандарты качества предоставляемых услуг.

Путин также отметил, что за прошедшие десятилетия многие поколения «аэрофлотовцев» внесли поистине уникальный вклад в развитие страны.

«Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны», — заключил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным заявил, что «Аэрофлот» сосредоточится на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов, в планах компании — законтрактовать более 320 самолётов.

По словам гендиректора, ситуация в компании в целом позитивная и стабильная, работа идёт активно благодаря мерам государственной поддержки. Так, количество направлений увеличилось до 111, это на 18 направлений больше, чем годом ранее. Основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов.