Песков: председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет в РФ с госвизитом 20 марта, посетит Москву

Москва, , 11:21 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что председатель КНР посетит Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина с 20 по 22 марта. Как отметили в Кремле, стороны обсудят углубление двустороннего сотрудничества на мировой арене.

Отвечая на вопрос журналистов о том, посетит ли глава КНР только столицу России, Песков сказал: «Москву».

Между тем во внешнеполитическом ведомстве Китая считают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран.