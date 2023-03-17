Пекин, 17 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер. Об этом 17 марта заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер», — сказал он.

По его словам, Москва и Пекин будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

Также он отметил, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и демократизации международных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, он пройдёт 20–22 марта.