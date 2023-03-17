В Китае заявили о мирном характере визита Си Цзиньпина в Россию
МИД Китая: визит Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер
Пекин, 17 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер. Об этом 17 марта заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге.
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин
«Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер», — сказал он.
По его словам, Москва и Пекин будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
Также он отметил, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и демократизации международных отношений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, он пройдёт 20–22 марта.