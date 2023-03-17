Москва, 17 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своём телеграм-канале фотографию датского коллеги Ларса Лёкке Расмуссена из Афганистана, на котором он позирует с автоматом в руках. Таким образом дипломат прокомментировала его слова о «верховенстве права».

Алексей Витвицкий / РИА Новости Ларс Лёкке Расмуссен

«Для визуализации соблюдения Ларсом верховенства права публикую его фото во время «ознакомительной» поездки в Афганистан в 1988 году. Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды», — написала Захарова.

t. me/MariaVladimirovnaZakharova Ларс Лёкке Расмуссен с автоматом

Накануне глава МИД Дании заявил, что власти страны не дадут разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». По его словам, в Дании, Швеции и Германии соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять. В ответ Захарова заявила, что в Министерстве иностранных дел РФ считают, что недопуск Москвы к расследованию диверсии на «Северных потоках» — это «махинация и лохотрон» со стороны Дании.