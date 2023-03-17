Москва, 17 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Украине не страшны обвинения в подрыве «Северных потоков» со стороны Соединённых Штатов, поскольку сейчас Киев «борется с Россией», а «на войне все средства хороши», сообщил ИА REGNUM Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Ранее версия о том, что в подрыве «Северных потоков» участвовала некая украинская группа, была опубликована в ряде американских СМИ, в том числе в The New York Times. При этом бывший советник экс-президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность такими обвинениями в адрес Киева, указав, что это может поставить под угрозу иностранную помощь Украине.

Версия появилась после обнародованного материала американского журналиста Сеймура Херша, который предоставил данные о совершении этой диверсии натовскими водолазами.

«Для Киева это как с гуся вода, ведь он «борется с Россией», а на войне все средства хороши», — отметил Блохин.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позволяет себе возмущаться, но если США дадут команду, то Киев без особых возражений возьмет на себя и ответственность за «акцию».

«На отношение Европы к Украине это не повлияет, тем более что идет вброс об абстрактной «проукраинской группе», — подчеркнул эксперт-американист Малек Дудаков.

Эксперты уверены — раскрутка версии об украинской причастности к диверсиям не означает «слив» Киева или даже отказ Запада от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. За появлением «киевского следа» стоит не хаос, а выверенная стратегия.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии, американский публицист Сеймур Херш назвал версию подрыва двух газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» проукраинской группировкой сумасшедшей историей, которую озвучила газета The New York Times. Ранее в Москве призывали к открытому международному расследованию терактов и указывали, что радость представителей США от уничтожения газопроводов является фактически признанием вины. 15 марта Дания отказала России в возможности участвовать в расследовании.

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