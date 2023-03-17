МИД РФ: США должны отказаться от пустых фантазий о поражении России для возобновления ДСНВ

Москва, , 11:07 — REGNUM Заявления Вашингтона о «несостоятельности» приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений являются вбросом, США необходимо «отказаться от пустых фантазий» на тему нанесения России «стратегического поражения», если они заинтересованы в возобновлении действия данного документа. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному «просвечиванию» нашего стратегического арсенала», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечается, что все необходимые юридические обоснования Россией были очень подробно представлены и не раз.

Уточняется, что Москва пришла к выводу о существенном нарушении США данного договора.

«В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия договора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что измышления юристов из государственного департамента США, которые игнорируют реальность, не могут изменить действительного положения дел.

Уточняется, что если Вашингтон действительно заинтересован в возобновлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, а также во взаимодействии с Россией в области контроля над вооружениями, то ему следует отказаться от фантазий на тему нанесения России «стратегического поражения», а также признать безальтернативность учёта интересов России в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия по-прежнему якобы обязана выполнять условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, несмотря на заявления о приостановке исполнения требований этого документа.

По словам директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина, угроза ядерного конфликта растёт из-за действий западных стран, и российским дипломатам снова предстоит решить задачу по недопущению такого столкновения.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва вернётся к соблюдению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в том случае, если США откажутся от планов по стратегической победе над Россией.