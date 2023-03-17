Москва, 17 марта, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Си Цзиньпин, ставший единственным в современной истории Китая трижды переизбранным генсеком ЦК КПК и председателем КНР, посетит Россию 20–22 марта по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. В Кремле известили о государственном статусе визита, что значит, что председателя КНР примут в России по высшему протокольному уровню. Встречать Си Цзиньпина в аэропорту «Внуково-2» может лично Владимир Путин. Известно, что основная программа запланирована на 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — сообщили в Кремле. Также планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

Выборы, по итогам которых Си Цзиньпин был переизбран на должность генерального секретаря ЦК КПК на третий срок, состоялись 10 марта 2023 года в ходе пленарного заседания. Путем тайного голосования решение было принято единогласно. Пост генсека Си Цзиньпин будет занимать еще пять лет. О подготовке визита в Россию сообщалось несколько раз, но конкретная дата не называлась.

Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, заявили в МИД КНР. Там же пояснили, что во время визита Си Цзиньпина в Россию стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, российско-китайский диалог носит стратегический характер. «Он будет продолжаться, отношения многоплановые, важны для обеих сторон, и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений», — отметил 14 марта представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о состоянии российско-китайских отношений.

Москва и Пекин будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически, пояснил 10 марта в интервью программе «Большая игра» глава МИД России Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта, сообщается 17 марта на сайте Кремля.