В Якутии самолёт Ан-24 при выруливании столкнулся с опорой ЛЭП

Якутск, , 10:55 — REGNUM Самолёт Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Полярные авиалинии», столкнулся с опорой линии электропередачи (ЛЭП) в Якутии. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолёт Ан-24. Авиакомпания «Полярные авиалинии» © Юрий Смитюк/ТАСС

Уточняется, что воздушное судно столкнулось с ЛЭП, которая располагается на площади маневрирования аэродрома, после приземления в аэропорту поселка Белая гора. Никто из 14 пассажиров и четырёх членов экипажа не пострадал, однако судно получило повреждение.

«При заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на площади маневрирования аэродрома», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Росавиация начала проверку после случившегося. Пассажиров обратного рейса перевезут на резервном самолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Воронежской области произошла аварийная посадка вертолёта Ми-8. Во время ЧП никто не пострадал.