Медведев напомнил о риске авиапроисшествий после угроз сенатора Грэма в адрес России

Москва, , 10:42 — REGNUM Падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море в российской запретной зоне говорит о том, что «американцы вконец оборзели». За их угрозами в адрес России могут последовать «авиапроисшествия», написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 марта в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отреагировал на призыв американского сенатора Линдси Грэма начать полноценный военный конфликт с Россией после инцидента с беспилотником. Грэм заявил, что следует сбивать российские самолёты, за что его осудили в самих США.

По словам Медведева, на фоне заявлений, разжигающих конфликт, нужны контакты военных с обеих сторон. Кроме того, с подобными людьми «иногда случаются авиационные происшествия».

США ведут себя крайне нагло, хотя ограничения на полёты в «запретных зонах» и «зонах с ограничениями» закреплены в законодательстве. Запрет распространяется и на беспилотники, особенно в период боевых действий. Беспилотник США залетел на территорию, где действует российский суверенитет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, американский беспилотник потерял управление и упал в Чёрное море 14 марта в результате манёвра российского истребителя. При этом Су-27 с ним в контакт не вступал и не применял оружие. Беспилотник лежит на дне моря в 60 км от Севастополя на глубине 850–900 метров, в этом районе дежурит российский военный корабль.