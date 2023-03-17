Лондон, , 10:36 — REGNUM Пожар вспыхнул в гостинице Angel Inn в английском Мидхерсте, в которой были размещены беженцы с Украины. Об этом 17 марта сообщает телеканал GB News.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Отмечается, что огонь сначала вспыхнул в доме на Норт-Стрит, а после перекинулся на крышу соседней гостиницы. Из отеля были эвакуированы свыше 30 человек, включая несовершеннолетних.

Уточняется, что в гостинице были размещены несколько украинских беженцев. Оперативные сотрудники устанавливают причины произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в здании погрануправления ФСБ России.