Мелитополь, 17 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Танковые и артиллерийские снаряды были спрятаны под металлическим мусором у посёлка Михайловка в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 17 марта в своём телеграм-канале.

Цитата из видео канала Владимира Рогова — Свалка из танковых снарядов

Схрон с боеприпасами нашли полицейские. В тайнике на одном из полей находились 15 танковых осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм, 13 зарядов к ним и 21 артиллерийский взрыватель.

«Тайник находился в яме, а сами боеприпасы забросали железным мусором, чтобы металлоискатель не смог на них указать», — написал Рогов.

Снаряды извлечены из земли, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный схрон боеприпасов обнаружили в Запорожской области на складе тракторной бригады.