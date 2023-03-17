Москва, 17 марта, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Министерство транспорта России ведёт консультации с Турцией по поводу топливного обеспечения российских самолётов, при этом проблем с наземным обслуживанием воздушных судов в аэропортах этого государства нет, рейсы выполняются в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов», — приводит агентство сообщение пресс-службы Минтранса России.

Уточняется, что авиарейсы российских компаний в Турцию выполняются штатно и проблем с наземным обслуживанием самолётов российских авиакомпаний в аэропортах Турции нет.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным информационного портала AirportHaber, в аэропортах Турции не будут осуществлять заправку и проводить техобслуживание самолётов американского производства, которые прилетели из России и Белоруссии.