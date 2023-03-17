Киев, 17 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Украинский конфликт является губительным для страны. Об этом 17 марта заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём аккаунте в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, конфликт является убийственным не только из-за гибели людей, но из-за разрушения промышленности, городов, а также того, что ВСУ устраивают опорные пункты в жилых домах.

Азаров отметил, что дефицит бюджета страны составляет в среднем $38 млрд. Он также акцентировал внимание на том, что собственные доходы Украины в три раза меньше. Политик пояснил, что дефицит покрывают кредиты от Соединённых Штатов и Евросоюза, ещё часть — гранты.

«По сути дела, финансируется продолжение вот этого братоубийственного конфликта, в котором уже погибли, по западным оценкам, более 200 тыс. украинцев», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, военные ВСУ в основном используют боеприпасы, полученные из Соединённых Штатов Америки. Сообщается, что ежемесячно украинская армия расходует более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм.