Politico: на Западе стали сомневаться в решении Киева удерживать Артёмовск

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM В странах Запада и на Украине начали сомневаться по поводу целесообразности решения Киева удерживать Артёмовск ВСУ, которые несут потери и испытывают нехватку боеприпасов. Об этом пишет издание Politico.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание отмечает, что сомнения по поводу необходимости удержания Артёмовска только растут, при этом президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что высшее командование страны едино во мнении, что необходимо продолжать истощающее удержание города, которое длится на протяжении нескольких месяцев.

Авторы статьи отмечают, что в то время, когда ВСУ в Артёмовске испытывают дефицит боеприпасов, несут потери и почти окружены, на Украине и за рубежом усиливаются разговоры о том, что нужно отступать к другой линии обороны.

Издание обращает внимание на то, что это отступление многие не будут воспринимать как массовую военную неудачу.

Авторы отмечают, что критические разговоры о продолжении конфликта растут как в рядах ВСУ, так и среди их союзников.

Как передавало ИА REGNUM, автор статьи в NBC высказал мнение о том, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артёмовск может обернуться тяжелыми последствиями для Киева.