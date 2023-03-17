Военный эксперт Марочко: в мобильный морг у Артёмовска грузовиками свозят трупы

Артемовск, , 10:23 — REGNUM В районе Артёмовска, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в технике и живой силе, появился мобильный морг, куда идёт подвоз тел как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах, сообщил 17 марта в своём телеграм-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его сведениям, трупы свозят в мог, появившийся в лесистой местности на удалении от основных дорог близ населенного пункта Миньковка, на северо-западе от Артёмовска.

Мобильный морг Www.vk.com

Жители Артёмовска сообщают, что крематории прибыли из Германии. «Вероятно, в них будут сжигать трупы украинских солдат без органов, найденных в морге горбольницы. Эти военнослужащие не значились ни в каких «реестрах и списках», — отмечает в своем телеграм-канале политолог Руслан Осташко.

В феврале 2022 года мобильные крематории, прибывшие из Германии, разместили украинские власти Николаева (город на юге Украины, административный центр Николаевской области) в морском порту города. По данным пророссийских подпольщиков, мобилизованные из Николаева не значатся ни в одном реестре, Киев их попросту не учитывает. Родные мобилизованных не получают от них вестей, солдаты на связь не выходят.

Информация об орудующих в прифронтовых регионах Украины «черных трансплантологах» не раз появлялась на страницах изданий и лентах электронных СМИ. По свидетельству источников, они работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.

Трупы украинских солдат без органов и признаков ранения в морге Николаева обнаружили в начале февраля 2023 года. По словам подпольщика, речь идет об «аккуратно выпотрошенных трупах», которые не значились «ни в каких реестрах и списках», чем и пользуются черные трансплантологи.

Несколько человек прибыли в Донецкую Народную Республику за органами погибших киевских боевиков, заявлял в конце 2022 года РИА Новости полковник полиции ДНР Виталий Киселёв. По его словам, под Артёмовском ВСУ несут колоссальные потери, киевские бойцы погибают там «целыми взводами, а то и батальонами».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта о развертывании мобильного крематория в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.