Мелитополь, , 09:55 — REGNUM Люди выезжают с той части территории Запорожской области, которая подконтрольна киевскому режиму. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 17 марта РИА Новости.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, жители Запорожья не хотят воевать за режим украинского президента Владимира Зеленского, они ждут освобождения.

«Люди бегут от нацистского гнёта и опасности быть мобилизованными», — сказал Рогов.

Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Освобождено более 70% территории региона. Киев не признаёт итоги референдума и продолжает обстрелы Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленскому, по мнению Рогова, приходится демонстрировать в Запорожье «победу», которой нет. Российские силы отбивают атаки ВСУ, а Запад требует от Киева боевых результатов.