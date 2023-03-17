Рогов: жители покидают подконтрольную Киеву часть Запорожья
Мелитополь, 17 марта 2023, 09:55 — REGNUM Люди выезжают с той части территории Запорожской области, которая подконтрольна киевскому режиму. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 17 марта РИА Новости.
По его словам, жители Запорожья не хотят воевать за режим украинского президента Владимира Зеленского, они ждут освобождения.
«Люди бегут от нацистского гнёта и опасности быть мобилизованными», — сказал Рогов.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Освобождено более 70% территории региона. Киев не признаёт итоги референдума и продолжает обстрелы Запорожья.
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленскому, по мнению Рогова, приходится демонстрировать в Запорожье «победу», которой нет. Российские силы отбивают атаки ВСУ, а Запад требует от Киева боевых результатов.