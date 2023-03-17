Мелитополь, 17 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Люди выезжают с той части территории Запорожской области, которая подконтрольна киевскому режиму. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 17 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По его словам, жители Запорожья не хотят воевать за режим украинского президента Владимира Зеленского, они ждут освобождения.

«Люди бегут от нацистского гнёта и опасности быть мобилизованными», — сказал Рогов.

Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Освобождено более 70% территории региона. Киев не признаёт итоги референдума и продолжает обстрелы Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленскому, по мнению Рогова, приходится демонстрировать в Запорожье «победу», которой нет. Российские силы отбивают атаки ВСУ, а Запад требует от Киева боевых результатов.