Москва, 17 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% опрошенных граждан России. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что опрос проводился «ФОМнибус» с 10 по 12 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации, в нём приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

Так, согласно опросу, главе государства «скорее доверяют» 77% опрошенных, «скорее не доверяют» президенту России 13% респондентов, а 10% принявших участие в опросе затруднились с ответом.

Отмечается, что 80% опрошенных высказали мнение о том, что глава государства «скорее хорошо» работает на своём посту, при этом 10% респондентов считают, что он работает «скорее плохо». Затруднились с ответом 11% участников опроса.