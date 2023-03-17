Луганск, 17 марта, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Мобильный крематорий используют украинские военные в районе города Артёмовска в ДНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 17 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации источников эксперта, крематорий оборудован в селе Миньковка, расположенном к северо-западу от Артёмовска (до 1924 года — Бахмут). Тела туда подвозят в том числе на тяжёлых грузовиках.

«Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжёлом грузовом транспорте, так и на пикапах», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные рассказали о большом количестве трупов украинских силовиков у Артёмовска. Военнослужащие ВСУ, по их словам, не собираются забирать или обменивать тела своих погибших сослуживцев.