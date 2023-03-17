Севастополь, 17 марта, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции, заявил в своем телеграм-канале 17 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя инцидент с американским бесполитником MQ-9 Reaper, потерпевшим крушение над Чёрным морем, и заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о незаконности российских полётных ограничений в связи с проведением специальной военной операции на Украине, он также подчеркнул, что американцы вконец оборзели и церемониться с ними неправильно, а беспилотники тоже должны соблюдать правила.

Цитата из видео Инцидент с беспилотником США, упавшим над Чёрным морем

США не собираются соблюдать ограничения над Чёрным морем, установленные Россией, заявил накануне Кирби. Назвав эти авиаограничения незаконными, он также отметил, что американские воздушные силы могут продолжать летать над Чёрным морем на законных основаниях.

«Международной конвенции на эту тему нет. Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Также он отметил, что соответствующее законодательство только формируется:

«Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями». Так, в соответствии со ст. 15 ВК устанавливаются запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полётов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства. Это делается правительством». По мнению Дмитрия Медведева, беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в период боевых действий, о чём известно всем пользователям воздушного пространства.

«Тем более что момент входа на самолёте или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет», — подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, актуальность введённых ограничений спровоцировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, потерпевшим крушение над Чёрным морем. Видеокадры происшествия обнародовало накануне, 16 марта, минобороны США. Американское военное ведомство утверждает, что дрон пошел на дно после того, как два российских истребителя Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» БПЛА. Тем самым Пентагон подтвердил версию произошедшего, показанную в анимации телеканалом CBS: российские летчики якобы поднырнули под брюхо БПЛА и осуществили сброс топлива.

После того как российские СМИ сообщили, что БПЛА обнаружили в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в CNN проинформировали: США отправили на место крушения дрона в Чёрном море ещё один беспилотник Reaper.

Но, судя по карте крушения БПЛА, опубликованной в соцсетях командованием ВВС США в Европе и Африке, точки крушения находятся гораздо дальше реального района падения. Военные уточнили, что обозначения нанесены «не в масштабе», а ориентироваться надо на подписи. Но в комментариях пишут, что ВВС пытаются скрыть, как близко БПЛА подошёл к Крыму перед тем, как его перехватили российские Су-27.

Также CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что Россия уже извлекла часть обломков упавшего беспилотника. В частности, речь идет об углеродном волокне. Военкор Юрий Подоляка в своем телеграм-канале 16 марта пояснил, что MQ-9 на 89% состоит из углеродного волокна.

«Благодаря композитным элементам 11-метровый беспилотник с размахом крыльев 20 м весит меньше 5 тонн», — пояснил военкор.

Временные ограничения на полеты над частью Крыма и Чёрного моря Россия ввела в связи с началом специальной военной операции на Украине. Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Чёрного моря.

С началом спецоперации России на Украине в определённых районах Чёрного моря действуют ограничения полётов, а США этот факт игнорируют, заявил 15 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его оценке, любые провоцирующие столкновение двух великих держав инциденты таят всегда очень серьёзные риски.

В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев: «И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия».

Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм, требуя сбивать самолёты ВС России после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, предложил развязать полноценный военный конфликт с Россией, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Вашингтоне не собираются из-за проведения спецоперации соблюдать границы полётной зоны, установленной Россией в Чёрном море, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Более того, он назвал эти авиаограничения незаконными.