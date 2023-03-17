Москва, , 09:42 — REGNUM Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила проект закона, которым предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорождённого гражданина России. Об этом 17 марта сообщает газета «Известия».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что эти счета предлагается наполнять за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, которые накапливаются в Фонде национального благосостояния, помимо этого, пополнять счета могут и родственники.

«Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью, и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья», — цитирует газета текст пояснительной записки к проекту закона.

Уточняется, что после наступления совершеннолетия накопления будут храниться на именном счёте на протяжении пяти лет. А в случае, если они будут невостребованными, деньги переведут на пенсионный счет гражданина, а при его смерти средства будут переданы по наследству.

Как пояснил журналистам заместитель председателя фракции ЛДПР, один из авторов программы Ярослав Нилов, за основу законопроекта был взят пример Казахстана, в этой стране подобную инициативу намерены запустить с 2024 года.

«С учетом того, что по конституции все природные богатства принадлежат народу, мы посчитали правильным также реализовать такую программу. Особенно это актуально с учётом важности решения вопросов борьбы с бедностью и сбережения народа», — приводит газета его слова.

Депутат считает, что в России у молодёжи должны были дополнительные источники дохода.