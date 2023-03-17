Минэнерго Украины сообщило, что в стране планируют начать производство ядерного топлива

Киев, , 09:25 — REGNUM На Украине планируют начать производство ядерного топлива, сообщили 17 марта в украинском министерстве энергетики.

Ядерное топливо © Петр Ковалев/ТАСС

«На Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке», — сообщило министерство в соцсетях.

Там отметили, что «по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатом» планирует выйти за три года».

Как сообщало ИА REGNUM, после распада СССР ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Взамен ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

Ранее в МИД РФ заявили, что сценарий, при котором ядерный материал из третьих стран может быть завезён на территорию Украины, не исключают в Москве.