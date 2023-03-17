Французский политик Филиппо: Париж даёт Киеву миллиарды, а потом врёт, что денег нет

Париж, , 09:18 — REGNUM Власти Франции передают Киеву миллиарды евро, после чего врут, что денег нет, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что за год власти Франции уже потратили «где-то 8,5 миллиарда евро на Украину — и деньгами, и оружием». Это очень большая сумма для одного года, а во Франции «так и не увидели, для чего все это было», добавил он.

«А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее», — сказал он в интервью РИА Новости.

Филиппо отметил, что народ Франции «этого просто не понимает», а направляемые Киеву деньги зачастую сильно разворовываются на Украине, «которая, как известно, очень коррумпирована».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция должна выйти из Североатлантического альянса, поскольку НАТО и США толкают Европу к мировой войне, заявил ранее Филиппо.

По его словам, всё больше жителей Франции стали уставать от «этой гонки навстречу третьей мировой войне».