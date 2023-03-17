Париж, 17 марта, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Власти Франции передают Киеву миллиарды евро, после чего врут, что денег нет, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

ИА REGNUM Евро

Он напомнил, что за год власти Франции уже потратили «где-то 8,5 миллиарда евро на Украину — и деньгами, и оружием». Это очень большая сумма для одного года, а во Франции «так и не увидели, для чего все это было», добавил он.

«А потом французские власти говорят, что у них нет денег на пенсии, нет денег на систему здравоохранения, нет денег на больницы и так далее», — сказал он в интервью РИА Новости.

Филиппо отметил, что народ Франции «этого просто не понимает», а направляемые Киеву деньги зачастую сильно разворовываются на Украине, «которая, как известно, очень коррумпирована».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция должна выйти из Североатлантического альянса, поскольку НАТО и США толкают Европу к мировой войне, заявил ранее Филиппо.

По его словам, всё больше жителей Франции стали уставать от «этой гонки навстречу третьей мировой войне».