Медведев объяснил фразой «вконец оборзели» инцидент с беспилотником США

Москва, , 09:21 — REGNUM США проявили крайнюю наглость, отправив свой беспилотник MQ-9 Reaper в российскую запретную зону над Чёрным морем. Россия вправе реагировать на подобные действия, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 марта в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что речь идёт о части территории, на которую распространяется российский суверенитет. Понятия запретных зон и зон с ограничениями полётов есть в законодательстве, и беспилотники, особенно в период боевых действий, должны эти требования соблюдать.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал Медведев.

Он также отреагировал на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что российские самолёты, перехватывающие американские беспилотники, следует сбивать. По словам Медведева, и такие люди иногда попадают в авиационные происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США сенатора Грэма раскритиковали за намерение ещё больше обострить конфликт с Россией на фоне инцидента с падением беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море.