Уфа, , 09:14 — REGNUM В многоквартирном доме башкирского города Нефтекамска произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Хлопок газа. Нефтекамск МЧС Башкортостан

По её информации, в результате хлопка газовоздушной смеси в однокомнатной квартире огнём были повреждены стены, натяжной полоток и домашнее имущество на кухне размером 3×4 метра, а также в комнате размером 6×3 метра, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка.

Отмечается, что из двух подъездов были эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Для них уже подготовлен пункт временного размещения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации никто не пострадал. Угрозы обрушения дома нет.