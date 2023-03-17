Вирджиния, США, , 08:49 — REGNUM В американском штате Виргиния семерым помощникам шерифа и троим сотрудникам больницы предъявили обвинения в убийстве 28-летнего афроамериканца Ирво Отьено, сообщает Associated Press.

Полиция cocoparisienne

Отмечается, что полицейские в округе Хенрайко 6 марта доставили мужчину в центральную больницу штата. В ходе госпитализации возник конфликт, после которого Отьено скончался.

Как сообщила прокурор округа Динуидди Энн Баскервиль, мужчина был задушен после применения физического воздействия.

«Это была демонстрация незаконной силы», — сказала она.

Семеро помощников шерифа и трое сотрудников больницы задержаны, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Нью-Йорке прошла акция протеста, в которой приняли участие сотни людей, в связи с гибелью от рук полиции афроамериканца Тайре Николса.

Инцидент произошёл в городе Мемфисе, видеозапись произошедшего была распространена полицией. Судя по видеозаписи, полицейские остановили автомобиль, которым управлял 29-летний Николс, вытащили мужчину и бросили на землю. Сначала Николс не оказывал сопротивления, но затем полицейские стали применять электрошокер, хотя никаких причин для этого у них не было.