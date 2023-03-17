Жителей Марий Эл вызывают в военкоматы для уточнения данных
Йошкар-Ола, 17 марта 2023, 08:54 — REGNUM Жителей Марий Эл вызывают в военные комиссариаты для уточнения данных воинского учёта, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.
Регион готовится к участию в плановых военных сборах. Данные граждан, находящихся в запасе, уточняют в плановом режиме.
«В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учётных специальностей и упорядочивания документов», — отметили в пресс-службе.
Указано также, что в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля на базе Казанского высшего танкового командного училища пройдут учебные сборы для подготовки офицеров по военно-учётным специальностям.
Марий Эл — шестой российский регион, где власти в марте объявили о раздаче повесток. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в военкоматы для уточнения данных стали вызывать жителей Воронежской, Липецкой, Пензенской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.