Москва, 17 марта, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Единственным способом защититься от кризиса является дедолларизация экономик стран. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Байден к выборам президента США идёт с набором проблем, созданных из-за маразматического курса проводимой им политики», — написал он 17 марта в своём телеграм-канале.

Политик отметил, что по вине американского президента была разрушена глобальная система обеспечения безопасности, которую выстраивали на протяжении десятков лет, чтобы избежать повторения мировой войны.

Володин отметил, что допущенные Вашингтоном ошибки в экономической сфере провоцируют возникновение мирового финансового кризиса.

«Вашингтон, решая проблемы известным всем способом — печатая необеспеченные доллары, спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию», — обратил внимание политик, добавив, что, борясь с инфляцией, руководство США настолько повышало ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, это привело к банкротствам крупных банков.

Спикер Госдумы считает, что кризис финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на неё. При этом от банкротств американских банков пострадали и граждане других государств.

Володин уточнил, что речь идёт о пенсионных фондах Норвегии, Швеции, Южной Кореи и других стран.

Он высказал мнение о том, что жертвам банкротств банков деньги никто не вернёт, при этом США продолжат жить за счёт других, а проблемы будут разрастаться и выходить за границы этого государства.

«Единственный способ защититься от кризиса — дедолларизация экономик государств», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, инвесторы вывели $165 млрд из шести крупнейших американских банков с начала марта. Банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo потеряли в совокупности 13% рыночной стоимости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инвестиции, сделанные сейчас в экономику России, окупятся сторицей завтра.