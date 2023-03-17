Луганск, 17 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Украинские подразделения маскируют свои позиции, а также оборудуют ложные позиции с макетами техники на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения в ЛНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 17 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголковые отражатели

По информации собственных источников эксперта, на ложных позициях украинские силовики устанавливают макеты бронетехники и артиллерийских систем. Кроме того, они используют металлические уголковые отражатели (ОМУ), чтобы скрыть от наземной радиолокационной разведки места сосредоточения техники.

«Для введения наших подразделений в заблуждение, украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт заявил о бесшумных миномётах западного производства, которые стали применять ВСУ на купянском направлении против российских войск.