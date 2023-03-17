Французский политик Филиппо: Париж должен выйти из НАТО, альянс толкает Европу к мировой войне

Париж, , 08:21 — REGNUM Франция должна выйти из Североатлантического альянса, поскольку НАТО и США толкают Европу к мировой войне, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Флориан Филиппо © Кристина Афанасьева/РИА Новости

По его словам, всё больше жителей Франции стали уставать от «этой гонки навстречу третьей мировой войне».

«Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Франции необходимо образумиться и выйти из НАТО, которое «необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования».

Как сообщало ИА REGNUM, Филиппо считает, что у Соединённых Штатов есть план по весеннему контрнаступлению на Украине. По его мнению, некоторые страны Европы, а также Прибалтики стремятся к продлению глобального конфликта, а поэтому готовы на многое.