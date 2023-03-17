Во Франции призвали к выходу страны из НАТО
Французский политик Филиппо: Париж должен выйти из НАТО, альянс толкает Европу к мировой войне
Париж, 17 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Франция должна выйти из Североатлантического альянса, поскольку НАТО и США толкают Европу к мировой войне, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, всё больше жителей Франции стали уставать от «этой гонки навстречу третьей мировой войне».
«Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он добавил, что Франции необходимо образумиться и выйти из НАТО, которое «необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования».
Как сообщало ИА REGNUM, Филиппо считает, что у Соединённых Штатов есть план по весеннему контрнаступлению на Украине. По его мнению, некоторые страны Европы, а также Прибалтики стремятся к продлению глобального конфликта, а поэтому готовы на многое.