Минобороны РФ показало видео боевой работы расчётов пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации

Москва, , 08:05 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в зоне спецоперации.

Боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Цитата из видео. Министерство обороны РФ

«Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях. Всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что боевые задачи выполняют военные, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. В результате были уничтожены опорные пункты, техника и фортификационные сооружения ВСУ.

«Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу!» — добавили в Минобороны.