Минобороны показало боевую работу расчётов пушек «Гиацинт-Б» в зоне СВО
Москва, 17 марта 2023, 08:05 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в зоне спецоперации.
«Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях. Всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что боевые задачи выполняют военные, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. В результате были уничтожены опорные пункты, техника и фортификационные сооружения ВСУ.
«Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу!» — добавили в Минобороны.