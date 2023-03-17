Москва, 17 марта, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа в зоне спецоперации.

Цитата из видео. Министерство обороны РФ Боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б»

«Артиллеристы ежедневно работают в сложнейших условиях. Всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что боевые задачи выполняют военные, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. В результате были уничтожены опорные пункты, техника и фортификационные сооружения ВСУ.

«Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу!» — добавили в Минобороны.