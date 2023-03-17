Политик Филиппо назвал абсурдом недопуск России к расследованиям подрывов «Северных потоков»

Париж, , 08:04 — REGNUM Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдным не допускать Россию к расследованию терактов на «Северных потоках».

«Северный поток — 2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Филиппо отметил абсурдность ситуации в том, что именно Россия — собственник газопроводов и расследование касается её в первую очередь.

«Не допускать Россию к участию — это ненормально», — сказал лидер «Патриотов».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Дании не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом, как передаёт издание Local Denmark, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.