Марочко: на купянском направлении в ЛНР Украина стала чаще использовать западное вооружение

Луганск, , 07:55 — REGNUM На купянском направлении подразделения ВС РФ начали обстреливаться из бесшумных миномётов. Новую технику ВСУ получили из стран Запада, рассказал военный эксперт, подполковник народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко РИА Новости.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что в целом количество вооружений западного производства на купянском направлении в ЛНР возросло, используются боевые системы, которых не было ранее.

«На уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел», — пояснил Марочко.

Он предполагает, что для таких атак ВСУ используют польские миномёты LMP-2017. Они могут применяться силами маневренных групп до 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал, что на купянском направлении вооруженные формирования Украины проводят ротационные мероприятия.