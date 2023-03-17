Вашингтон, 17 марта, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В США зафиксировали рекордные по объёму отчисления из Федеральной резервной системы в банки страны. Общая сумма экстренно предоставленных займов достигла за неделю 164,8 млрд долларов, сообщили в ФРС.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

Из представленной в отчётности суммы основная часть — краткосрочные кредиты на срок до 90 дней, их объём оценивается в 152,8 млрд долларов. Ещё почти 12 млрд долларов банки взяли в долг на год по новой кредитной линии, открытой ФРС в связи с текущей ситуацией в банковской системе страны.

Объёмы займов были подсчитаны за период с 8 по 15 марта. Для сравнения, неделей ранее банки взяли в долг у ФРС около 4,6 млрд долларов. Предыдущий рекорд по объёму кредитов из резерва был поставлен в 2008 году, и он составлял около 111 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стабильной» на «негативную». После продажи британского отделения обанкротившегося Silicon Valley Bank акции американских банков стали терять позиции на торгах.