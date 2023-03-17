Французский политик Филиппо: место европейцев на российском рынке могут занять Китай и США

Париж, , 07:42 — REGNUM Место европейцев на российском товарном рынке могут занять такие державы, как Китай и США. Такое предположение сделал в интервью РИА Новости лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам политика, Россия станет ещё более самодостаточной, чем раньше. Исходя из уроков истории, американцы циничны и смогут без зазрения совести воспользоваться ситуацией.

«Такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы, но и США наверняка», — сказал Филиппо.

Как сообщало ИА REGNUM, установленные западными странами в отношении России санкционные ограничения не привели к снижению уровня жизни населения РФ, констатировал профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори. Причиной этого он считает гениальность и смекалку россиян, проявляющиеся в непростых ситуациях.