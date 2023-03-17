Филиппо: место европейцев на российском рынке могут занять две державы
Французский политик Филиппо: место европейцев на российском рынке могут занять Китай и США
Париж, 17 марта, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Место европейцев на российском товарном рынке могут занять такие державы, как Китай и США. Такое предположение сделал в интервью РИА Новости лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По словам политика, Россия станет ещё более самодостаточной, чем раньше. Исходя из уроков истории, американцы циничны и смогут без зазрения совести воспользоваться ситуацией.
«Такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы, но и США наверняка», — сказал Филиппо.
Как сообщало ИА REGNUM, установленные западными странами в отношении России санкционные ограничения не привели к снижению уровня жизни населения РФ, констатировал профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори. Причиной этого он считает гениальность и смекалку россиян, проявляющиеся в непростых ситуациях.