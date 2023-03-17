Париж, 17 марта, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Правительству Франции становится всё сложнее поддерживать Украину оружием и деньгами из-за ситуации с пенсионной реформой и кризиса в здравоохранении страны. Кроме того, на решение вопроса по поставкам Киеву тяжёлой техники влияет общественное мнение, отметил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

«Французы, как мы видим по опросам общественного мнения, все больше выступают за переговоры и прекращение поставок оружия Украине», — отметил он.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

В этом свете французскому правительству становится всё труднее принимать решения по вопросу отправки вооружений, считает политик. Он подчеркнул, что многие жители страны удивлены тем, что деньги на оружие для Украины находятся, а на обеспечение населения пенсиями — нет.

«Думаю, что власти замедлят решение этого вопроса, у них просто не будет другого выбора… Французы заставляют власти «притормозить», — считает Филиппо.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил, что Франция уже отправила бы Украине танки Leclerc и дополнительные гаубицы CAESAR, если бы среди населения не высказывались протестные мнения по этому вопросу. Политик призвал жителей страны высказываться ещё громче, чтобы общественное мнение набирало силу и пробуждалось.