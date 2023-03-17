Военный аналитик Михайлов заявил, что Украина потеряла вооружений на 150–200 млрд долларов

Москва, , 07:24 — REGNUM Киевская армия с начала спецоперации потеряла техники и вооружений на 150–200 млрд долларов. Об этом URA. RU рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

СВО на Украине Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022

По словам эксперта, большую часть уничтоженной техники составляют запасы с советских времён.

«Оружие, которое никто не считает, сколько оно стоит. А это около 400 танков, десятки боевых самолётов, тысячи бронемашин и лёгкой бронетехники ещё советского производства либо произведенные на мощностях, оставшихся в Восточной Европе после распада коалиции Варшавского договора», — пояснил Михайлов.

Военный аналитик предположил, что помощь Запада можно оценить в 60–70 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что у США есть план по весеннему контрнаступлению на Украине.